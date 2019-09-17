Kuşadası’nda ’Benim Gözümden Samos’ fotoğraf sergisi açıldı

Yunanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis, Kuşadası’nda kardeş şehir Samos’u anlatan “ Benim Gözümden Samos “ isimli fotoğraflar sergisi açtı.

Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Büyük ilgi gören serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı. Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın kardeş şehri Samos’u anlatan bir fotoğraf sergisinin Kuşadası’nda açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “ Yunanlı fotoğrafçı dostumuz kardeş şehrimizi kendi gözünden bizlere aktarıyor. Kendisine ve serginin açılışına emek veren herkese teşekkür ediyorum. İki kardeş şehir arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkileri geliştirmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz “ dedi.

KUFSAD Başkanı Levent Köylü de serginin açılışına gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kardeş kentlerle ilgili kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. Yunanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis de Kuşadası’nda olmaktan ve sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 20 Eylül tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açık kalacak olan serginin açılışını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ayrıca Yunanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis’e onur plaketi verdi.