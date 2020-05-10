  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası’nda azılı hırsızlar tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 1 ay içerisinde 5 yeri soyan hırsızlar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:52:45 -
Kuşadası’nda azılı hırsızlar tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 1 ay içerisinde 5 yeri soyan hırsızlar yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İşyerlerine ve evlere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı. 10 Nisan tarihinde bir işyeri, 14 Nisan’da başka bir işyeri, 9 Mayıs’ta da 3 işyeri ve evi soyan hırsızlar Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri’nin uzun takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ü.Y. ve İ.Y. tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı