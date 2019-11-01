  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 133 düzensiz göçmen yakalandı.

2019-11-01 11:26:00 -
Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarının Pamucak açıklarında bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Öte yandan, Kuşadası açıklarındaki bir lastik botta da 97 düzensiz göçmen yakalanarak, kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim