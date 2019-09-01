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Kuşadası Kitap Nostalji ve Plak Günleri başladı

70 aşkın yayın evinin yer aldığı, Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Plak Nostalji günleri 1/9 Eylül tarihleri arasında vatandaşlarla buluşuyor.

01 Eylül 2019 Pazar 22:19
Kuşadası Kitap Nostalji ve Plak Günleri başladı

70 aşkın yayın evinin yer aldığı, Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Plak Nostalji günleri 1/9 Eylül tarihleri arasında vatandaşlarla buluşuyor.


Kuşadası Altın Güvercin Beste yarışması çatısı altında bu yıl 70’İn üzerinde yayın evi ,Kitap Nostalji ve Plak Günleri kapsamında Kuşadası’ndabir araya geldi.Kuşadas’nda ilk kez düzenlenen Kitap Nostalji ve Plak günleri bu yıl 23 ünlü kaleme, 70’İn üzerinde yayınevine ve yüzlerce nostaljik ürün ve esere ev sahipliği yapacak.


Atatürk Meydanında Belediye Başkanı Ömer Günel ve seçkin konuklarla saat 18:00’da açılışı yapılan fuar tadındaki sergiye vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar tadındaki sergi günleri için Kuşadası’nın vazgeçilmezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Başkan Ömer Günel, “ Geçmiş yıllarda kitap günleri adı altında yapılan etkinliğimizi bu yıl farklı ve daha geniş bir yelpazeye taşımak istedik. 23 ünlü kaleminde imza gününü içeren etkinliğimizde ayrıca nostaljik yayınları ve eski plak sergisini vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu gün açılışını yaptığımız ‘Kitap Nostalji ve Plak Günleri’etkinliği 9 gün boyunca vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak” dedi.


Günün ilk imzasını atan Emre Kongar, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. İmza için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar uzun bir aradan sonra Kuşadası’nda bu tarz kültürel aktivitelerin yeniden yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emre Kongar’ın imza günüyle başlayan kitap günlerinde Kırmızı Kedi, Yayınevi,Yapı Kredi, İsbankası,Remzi, İnkılap,ithali,Hay,Ephesus ,Dolce Vita, Savaş Yayınevi, Koridor Yayıncılık, Puslu Yayın evi gibi bir çok yerliyayınevi yer alıyor. Ayrıca Yeni Kuşak Köy Enstitüleri, Aydın Kültür ve Tarih DerneğiKültür Kentleri Birliği ve Kuşadası Yazarlar Platformu da etkinliğe renk katıyor. Yerel tarih ve kültür yayınları da organizasyon kapsamında 9 gün boyunca vatandaşlara sunulacak. Serginin “Plak ve Nostalji” bölümünde ise eski plak, pikap ve nostaljik posterler sergileniyor. Özellikle 50 yaş üstü vatandaşların yanı sıra gençlerin de ilgisini çeken 80’li yılların ürün ve eserleri 9 gün süre ile ziyarete açık kalacak.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:19
  1. kitap
  2. sergi
  3. kültür

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