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Gündem Kuşadası hangi partiden? Kuşadası belediyesi hangi partide?
Gündem

Kuşadası hangi partiden? Kuşadası belediyesi hangi partide?

Kuşadası belediyesi hangi parti kazandı? Kuşadası'nda, atık su hattındaki lağım sularının, yağmur suyu tahliye hattına karışarak denize dökülmesi vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Kuşadası’ndaki bu skandal görüntüler sonrası vatandaşlar Kuşadası belediyesi hangi partiden, Kuşadası belediye başkanı kim? Kuşadası hangi partide? soruları sorulmakta. İşte Kuşadası yerel seçim sonuçları.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:16:00 - 2021-07-25 12:17:45
Kuşadası hangi partiden? Kuşadası belediyesi hangi partide?

Kuşadası son dakika haberleri... Bayramda tatilcilerin akın ettiği Kuşadası'nda kanalizasyon patladı. Yağmur suyu tahliye hattına karışan lağım suyu plajdan denize döküldü. Telaşla denizden çıkan tatilciler, neye uğradığını şaşırdı. Peki Kuşadası hangi partiden? 

Kuşadası yerel seçim sonuçları

Kuşadası hangi partide? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları CHP adayı Ömer Günel oyların yüzde 57,54’ünü alarak Kuşadası belediye başkanı oldu. Kuşadası AK Parti adayı Fuat Akdoğan ise oyların yüzde 40,66’sını aldı.

ömer günel kimdir

Kuşadası belediye başkanı Ömer Günel kimdir?

Antalya’nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer Günel, 1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1991 yılında geldiği Kuşadası’nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı.

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