  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası esnafına ücretsiz maske dağıtıldı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bugün faaliyete geçen berber ve kuaförlere ücretsiz olarak maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:50:42 -
Kuşadası esnafına ücretsiz maske dağıtıldı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bugün faaliyete geçen berber ve kuaförlere ücretsiz olarak maske dağıttı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koron avirüs salgını tedbirleri dolayısıyla 21 Mart’ta kuaför ve berberlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs itibariyle açılacağını duyurmasıyla birlikte, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım harekete geçti. Bugün sabah 09.00’da esnafların kepenk açmasıyla birlikte 1000 adet su geçirmez nano maskesi dağıtan Çalım, bu zor günlerin geçeceğini söyleyip esnaflara hayırlı işler diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı