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Aktüel

Kuşadası Belediyesinin kurumsal logosu tescillendi

Kuşadası Belediyesinin yeni bir kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında tasarlanan ve çok beğenilen yeni logosu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:10:23 -
Kuşadası Belediyesinin kurumsal logosu tescillendi

Kuşadası Belediyesinin yeni bir kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında tasarlanan ve çok beğenilen yeni logosu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.


Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında alınan kararla kullanılmaya başlanan Kuşadası Belediyesinin yeni kurumsal logosu tescillendi. Kuşadası Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru üzerine 10 yıl süreyle tescil edilen yeni logo, lacivert kale simgesinin üzerinde yer alan altın varaklı kuş ve dalga figüründen oluşuyor.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kurumsal yapı oluşturmanın ilk adımının logo tasarımı olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesini temsil eden, akılda kalıcı tasarımı ve modern çizgileri ile büyük beğeni alan yeni logomuzu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillettik. Belediyemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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