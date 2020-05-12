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Sağlık

Kuşadası Belediyesi’nden AVM esnafına maske desteği

Kuşadası Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasağın sona ermesinin ardından bugün kapılarını müşterilerine açan AVM’lerdeki esnafa ücretsiz 2 bin adet maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:44:32 -
Kuşadası Belediyesi’nden AVM esnafına maske desteği

Kuşadası Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasağın sona ermesinin ardından bugün kapılarını müşterilerine açan AVM’lerdeki esnafa ücretsiz 2 bin adet maske dağıttı. Belediye Başkanı Ömer Günel, halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, “Uzun bir aradan sonra dükkanlarını açan bütün esnafımıza hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum. Belediye olarak bu süreç sona erene kadar hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Kuşadası’nda dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, bugün kapılarını yeniden müşterilerine açtı. Yasağın sona ermesinin ardından Kuşadası Belediyesi, ilçe esnafını yine yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa ekipleri, kentteki 3 büyük alışveriş merkezine giderek Emek Atölyeleri’ndeki gönüllü kadınlar tarafından üretilen 2 bin adet maskeyi esnafa ücretsiz bir şekilde dağıttı. Kuşadası Belediyesi’nin esnafa verdiği bu destek büyük takdir topladı.



“Halkımızın sağlığı çok önemli”


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüs salgınıyla Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren etkili bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Öncelikle uzun bir aradan sonra dükkanlarını açan bütün esnafımıza hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum. Belediye olarak bu süreç sona erene kadar hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için halkımızın sağlığı çok önemli. Bugün Güvercin Masa ekiplerimiz esnafımıza ücretsiz olarak 2 bin adet maske dağıttı. Her ne kadar normalleşme süreci başlasa da tedbirlerimizi alıp, sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

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