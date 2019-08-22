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Kuşadası Belediyesi Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı

Kuşadası Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:30
Kuşadası Belediyesi Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı

Kuşadası Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel geleceği planlarken en çok önemsedikleri konular arasında yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm olduğunu kaydetti.


Sealight Amara Elite Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Kuşadası Belediyesi 2020-2024 Strateji Plan Çalıştayı’na çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görev süreleri boyunca Kuşadası’nı daha güzel bir kent yapmak için çalışacaklarını belirterek “Yola Güçlü Bir Kuşadası, Güzel Bir Gelecek şiarı ile çıktık. Bugün hala tek amacımız bu. Bu umudu birlikte gerçekleştireceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte planladığımız çok ciddi projelerimiz var. Bunları en kısa sürede hayata geçirmek için çabalıyoruz. Önceliği sahil düzenlemesine verdik. Sezon sonunda sahil düzenleme projesine başlıyoruz. Kuşadası’nı daha modern bir kent yapmak için uğraşacağız. Eğer bunu sağlarsak, ilçe turizmimizi de daha güçlendirmiş olacağız. Bu sayede hepimiz güçleneceğiz, Kuşadası güçlenecek ve güzel günler bizim olacak” dedi.



Başkan Ömer Günel gelecek planlamalarına rehber olacak 6 madde belirlediklerini ifade ederek;“ Kuşadası için 6 amaç belirledik. Önceliğimiz kurumsal gelişim. Akabinde sırası ile kentsel gelişim, çevresel gelişim, kültürel ve sosyal gelişim. Bu yapıları inşaa ettikten sonra Kuşadası’nın turizm payını artırarak kent ekonomisini geliştirmek stratejik planlamamızın temellerini oluşturacak. Ayrıca Kuşadası engelsiz bir yaşam kenti olarak yapılandırmak istiyoruz.



Kuşadası Kent Konseyi çatısı altında kurmayı planladıkları Mahalle Meclisleri’ni bir an önce yaşama geçirmek istediklerini kaydeden Başkan Ömer Günel “Her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli. Hepsinin sorunlarını bilmek, çözüm bulmak istiyoruz. Bunu tek başımıza yapamayız. Siz STK temsilcilerinin de desteğine ihtiyaç duyacağız. Ayrıca sorunların çözümünü kolaylaştırmak için Mahalle Meclisleri kuracağız” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise ilçeyi daha iyi bir noktaya getirmek için çalışan tüm kurumları tebrik ederek, kendilerinin de çalışmalara katkı sunmak istediklerini ifade etti.Çalıştayda turizm, eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar, ekonomi, kalkınma gibi başlıklar ele alınarak hedef, amaç, ve riskler tartışıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:30
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