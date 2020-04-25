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Yerel

Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin en eski yerleşim birimlerinden Dağ Mahallesi’nde yaptırılan “Kitap Parkı" tamamlandı.

2020-04-25 18:40:43 -
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin en eski yerleşim birimlerinden Dağ Mahallesi’nde yaptırılan “Kitap Parkı" tamamlandı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kitap parkının örnek bir proje olduğunu belirterek, “ Mimari projesi Etüd Proje Müdürümüz Burak Aran’a, peyzaj projesi ise Park ve Bahçeler Müdürümüz Sibel Filiz Sirer‘e ait olan Kitap Park’ımız tamamlandı. Dağ Mahallesi’ne yapılan parkın içerisinde dinlenme ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Çocuklarımızın kahkahalarına ve sizlerin hoş sohbetlerine şahitlik edecek olan parkımızın salıncak ve bankları toplum sağlığını korumak amacıyla Koronavirüs salgını sonlanınca konulacak ve sizlere açılacaktır “ dedi.

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