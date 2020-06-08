Aldığı önlemlerle pandemi sürecini büyük bir başarıyla yöneten Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü çalışmalarla da dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren pandemi sürecinden olumsuz etkilenen hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, iki buçuk ayda 288 aileye nakdi yardımda bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde yaptığı sosyal yardımları arttırdı. Sosyal ve ekonomik anlamda süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 11 Mart-7 Haziran tarihleri arasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 288 aileye toplam 182 bin 900 TL nakdi yardım yaptı. Ayrıca Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında yardımseverlerin katkısıyla hazırlanan 7 bin 963 gıda paketinden 5 bin 137’si ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda paketlerinin dağıtımı sürüyor.

Her gün 970 kişiye sıcak çorba ikramı

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 24 Mart tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 550 haneye günlük 970, toplamda ise 62 bin 180 kase sıcak çorba ulaştırıldı. Ayrıca iki buçuk aylık pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürülen Evde Bakım Hizmeti kapsamında 88 eve temizlik, 613 kişiye banyo hizmeti verildi. Bu süreçte 55 bebeğe ise “Hoş Geldin Bebek” ziyareti yapılarak özel olarak hazırlanmış bebek çantaları hediye edildi.

“Sosyal yardımlarımız devam edecek”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi dönemlerinin de tıpkı doğal afetler ya da savaşlar gibi ek önlemler gerektiren olağanüstü dönemler olduğuna dikkat çekerek “Toplum sağlığını, ekonomiyi ve istihdamı olumsuz etkileyen bu zorlu süreçte hemşehrilerimizin mağdur olmaması için imkanlarımız dahilinde ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile gerekli sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede en başarılı belediyelerinden biri seçilen Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilikten öden vermeyecektir. Bir tek hemşehrimizin bile mağdur olmaması için salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.