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Kuşadası bayram tatilinin gözdesi

Kuşadası, kurban bayramı tatilinin gözdesi oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:21
Kuşadası bayram tatilinin gözdesi

Kuşadası, kurban bayramı tatilinin gözdesi oldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 90’ara ulaşırken, turizmciler bayramda 1 milyonun üzerinde turist bekliyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda kurban bayramına hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların güven ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi için Kuşadası Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile güvenlik güçleri tüm önlemleri aldı. Bayram süresince vatandaşlar şikayetleri için 155 Polis, 156 Jandarma ile 153 Zabıta telefonlarına başvurabilecek. Ayrıca, Kuşadası’ndaki otel, tatil köyü ve eğlence merkezleri de bayramla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram nedeniyle Kuşadası’ndaki doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı bildirildi.


-Başkan Günel, tatilcileri Kuşadası’na davet etti


Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban bayramı tatiline yönelik sosyal medya üzerinden hazırladığı “ Güneşin en güzel battığı şehirde sizi bekliyoruz “ sloganlı tanıtımlarla tatilcileri Kuşadası’na davet etti. Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, Kurban Bayramı’nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayarak, "Ramazan Bayramı’ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Ülkemizde turizm sezonu, okulların kapanış ve açılış tarihlerine endeksli. Bu nedenle 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlangıcı öncesinde, son tatil süreci Kurban Bayramı’na denk geliyor. Dolayısıyla bütün otellerin dolacağını düşünüyorum. Şu an otellerin tamamı dolmak üzere. Dolayısıyla Kurban Bayramı’nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Kuşadası’nda otellerin yanı sıra çok fazla yazlık var. Bu yazlıkların ve otellerin dolacağını düşünürsek, 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:21
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