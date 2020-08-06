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Aktüel

Kuşadası açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:24:29 -
Kuşadası açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Güzelçamlı mevkisi kayalık bölgede sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve lastik botları batan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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