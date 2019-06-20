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Kuşadası 3. Ege Et mağazasının açılışı mitinge dönüştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ucuz ve kaliteli et tüketebilmeleri için yaşama geçirilen Ege Et Satış Mağazası’nın son şubesi Kuşadası Karaova Mahallesi’nde açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:07
Kuşadası 3. Ege Et mağazasının açılışı mitinge dönüştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ucuz ve kaliteli et tüketebilmeleri için yaşama geçirilen Ege Et Satış Mağazası’nın son şubesi Kuşadası Karaova Mahallesi’nde açıldı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in katılımıyla gerçekleşen ve mitinge dönüşen açılışta konuşan Başkan Çerçioğlu, “Seçim döneminde Kuşadası’na bir Ege Et şubesi daha istemiştiniz. Biz de söz vermiştik. Bugün de verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Kuşadası’nda üçüncü Ege Et Satış Mağazası Karaova Mahallesi’nde açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin halka ucuz, kaliteli ve hijyenik et sunmak amacıyla kent genelinde yaşama geçirdiği Ege Et Satış Mağazası’nın açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, belediye meclis üyeleri ve Kuşadalılar katıldı.



Ege Et Karaova Şubesi’nin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sürdürülecek bir hizmet dönemi başladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile kol kola girerek Kuşadası’nın özlediği hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlk açılışımızı da bugün burada yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ege Et, Büyükşehir Belediyemizin üreticiye sahip çıkan muhteşem hizmetlerinden bir tanesi. Üreticiden tüketiciye doğrudan getirilen bu hizmet Kuşadası’ndaki tüm hemşehrilerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Sizlerin talebini hızla değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün yeni bir şubemizin daha açılışını yapacak. Kendisine Kuşadası halkı adına çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Kuşadası’nın merkezinde bir Ege Et Şubesi daha açacağız.”



Başkan Ömer Günel’in ardından konuşan Başkan Çerçioğlu, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kuşadası halkına teşekkür ederek “Yerel seçimler öncesinde bizden bir Ege Et şubesi daha istemiştiniz. Ben de bunu Kuşadası Belediye Başkanımıza ilettim. O da tamam dedi. Ege Et mağazalarında hijyenik koşullarda üretilmiş ve piyasaya göre yüzde 20 daha ucuz et sunuyoruz” dedi. Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’le birlikte 24 saat vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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