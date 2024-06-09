  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuş yüzünden tarla yandı
Yerel

Kuş yüzünden tarla yandı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 16:57:00 -
Kuş yüzünden tarla yandı

Edirne'de elektrik teline konan saksağan nedeniyle yangın çıktı, buğday tarlası mahvoldu.

Edirne'nin Tayakadın köyünde saksağan kuşu, yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılarak buğday tarlasına düştü. Yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu.

Hasat zamanı gelen buğday tarlasında yangının çıktığını gören köylüler teyakkuza geçti. Köy imamı tarafından cami hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara buğday tarlasında yangın çıktığı duyuruldu. Haberi duyan köylüler; pullukları, su römorklarını traktörlerine bağlayarak hızla yangının çıktığı buğday tarlasına doğru yola çıktı.

Köy muhtarı tarafından oluşturulan acil müdahale ekibi, çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tayyakadın köyü muhtarı Fikri Turan, çitçilerden oluşan yangın ekibini kurduğunu ve her gün yangın çıkmasına karşı acil müdahale ekibinin nöbet tutuğunu belirtti.

Tayakkadın köyünde çiftçilik ile uğraşan Fevzi Ekmısır, köy ekibi olarak yangınlara karşı her gün traktörlerle nöbet tutuklarını ve elektrik akımına kapılan saksağan kuşu sebebiyle yangının çıktığını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarla sahibi Hamdi Topur, buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Poligonda yangın! Mermiler peş peşe patladı!
Poligonda yangın! Mermiler peş peşe patladı!

Yerel

Poligonda yangın! Mermiler peş peşe patladı!

Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor
Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor

Teknoloji

Türkiye'den yangınlara karşı yüksek teknoloji önlemi! Otağ özellikleriyle dikkat çekiyor

Anız yangını ormana sıçradı
Anız yangını ormana sıçradı

Yaşam

Anız yangını ormana sıçradı

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü
Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü

Aktüel

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu, 360 dönüm buğday küle döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23