Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala adeta çıkarma yaparak, belediyenin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetledi.

Göreve geldiği günden itibaren merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlarla bir araya gelen ve ‘Merkez mahallelerde ne yapılıyorsa kırsalda da yapılacak’ söylemini hayata geçiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde kırsala çıkarma yaptı.

Kuş, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve ilgili birim amirleriyle birlikte ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetleyip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Kuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Tekyamaç mahallesine geçti.

İlçe merkezi ve kırsalıyla ilgili bir değerlendirme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Adaylık sürecindeki tüm kırsal mahallelerimizde temaslarda bulunmuştuk. Payamlı Nahyamımızda vatandaşlarımıza şantiye kuracağımızı ifade etmiştik. Çok şükür şantiyemizi kurduk ve bölge halkının taleplerini bir bir karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şantiyemiz kırsal mahallelerde devamlı olacak şekilde çalışmalarını sürdürecekler. Tekyamaç mahallemizde stabilize ve mahalle içi yol yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımızın hızlı çalışmasıyla bu bölgedeki çalışmalarımızı bitirip diğer kırsal mahallelerimizde bir bir çalışma yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın taziye evi taleplerini de ilerleyen süreçte tek tek karşılayacağız. İlaçlamayla ilgili taleplerini yerine getirdik ve şu anda kırsal mahallelerimizde de bu sıkıntıyı giderdik. Yine Kırkmağara mahallemizde çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Mahallemize yeni yollar kazandırdık. Bizlerden park alanı ve çocuk oyun grupları talep edildi. İnşallah bu hizmetleri de en kısa zamanda mahallemize kazandırmış olacağız. Göreve gelir gelmez 2 şantiye kuracağımızı ve bunlardan birinin Yardımcı bölgesinde diğerinin de Payamlı bölgesinde olacağını ifade etmiştik. Çok şükür gelir gelmez bunu gerçekleştirdik. Ama baktık ki yetmiyor. hemen talimat verdik ve şantiye sayısını 3’e çıkardık. Eyyübiyem her şeyin en güzeline layık dedik ve en güzelini yapmaya devam ediyoruz “ dedi.

Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar ise,” Bugüne kadar bölgemizde çalışma görmemiştik. Sağ olsun Başkanımız bizimle yakından ilgilenip bölgemizin her yerinde çalışma başlattılar. Yeni yollarımız oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun “ diye konuştular.