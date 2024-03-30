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Yaşam Kuş cenneti kendine hayran bıraktı
Yaşam

Kuş cenneti kendine hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 22:32:00 -

301 kuş türünün bulunduğu ve "kuş cenneti" olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi.

301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye’den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı da baharın gelmesiyle birlikte yeşile boyandı.

Havadan görüntülenen park, kendine hayran bıraktı.

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