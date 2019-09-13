0553 313 94 23

Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:56
Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe genelinde vatandaşların daha rahat koşullarda yaşam sürdürmeleri için kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde stabilize yol yapımını sürdüren ekipler vatandaşların takdirini topluyor. Ekiplerin son olarak Muradiye mahallesi 4015,4016, 4017,4018 ve 4019. Sokaklarda yürüttüğü çalışmaları belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte inceleyenKuş, çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi.


İlçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye İlçemizin genelinde hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Gerek Park ve Bahçeler gerek Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimiz Eyyübiye’nin genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Şuanda Muradiye mahallemizdeyiz, Muradiye mahallemizin sokakları çok sıkıntılıydı, halkımızın çok ciddi şikayetleri vardı. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladılar ve kısa süre içerisinde çalışmalarını sonlandıracaklar. Muradiye mahallemizin Kilitli parke taşı sıkıntısını gidermiş olacağız. Diğer mahallelerimizde de sıkıntılarımız var. Bu çalışmalarımızı peyder pey diğer mahallelerimizde devam ettireceğiz. Eyyübiye mücavir alanı içerisinde bulunan bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Eyyübiye genelinde kilitli parke taşı sıkıntısı 3 ay içerisinde bitmiş olacaktır”dedi.


Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise ,” Kış öncesi mahallemizdeki çalışmaları yaptı. Allah razı olsun. Park alanlarına yapım yapılmasına izin vermiyor. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde ciddi çalışmalar var. Bu konudan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaçak yapı ve Parklara izinsiz yapılara asla müsaade etmiyor, bu konudaki duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da yağış başladı
    1. İstanbul’da yağış başladı
    2. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    3. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    4. Merdiven Art Space, iki farklı..
    5. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    6. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    7. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    8. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    11. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    12. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    13. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    14. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    15. Dorian kasırgasının vurduğu..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Ödemeler dengesi (1)
    18. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    19. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    20. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    21. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    22. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    23. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    24. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    25. PKK bombacıları yakalandı!
    26. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    27. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    28. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    29. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...