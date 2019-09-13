Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe genelinde vatandaşların daha rahat koşullarda yaşam sürdürmeleri için kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde stabilize yol yapımını sürdüren ekipler vatandaşların takdirini topluyor. Ekiplerin son olarak Muradiye mahallesi 4015,4016, 4017,4018 ve 4019. Sokaklarda yürüttüğü çalışmaları belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte inceleyenKuş, çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi.

İlçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye İlçemizin genelinde hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Gerek Park ve Bahçeler gerek Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimiz Eyyübiye’nin genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Şuanda Muradiye mahallemizdeyiz, Muradiye mahallemizin sokakları çok sıkıntılıydı, halkımızın çok ciddi şikayetleri vardı. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladılar ve kısa süre içerisinde çalışmalarını sonlandıracaklar. Muradiye mahallemizin Kilitli parke taşı sıkıntısını gidermiş olacağız. Diğer mahallelerimizde de sıkıntılarımız var. Bu çalışmalarımızı peyder pey diğer mahallelerimizde devam ettireceğiz. Eyyübiye mücavir alanı içerisinde bulunan bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Eyyübiye genelinde kilitli parke taşı sıkıntısı 3 ay içerisinde bitmiş olacaktır”dedi.

Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise ,” Kış öncesi mahallemizdeki çalışmaları yaptı. Allah razı olsun. Park alanlarına yapım yapılmasına izin vermiyor. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde ciddi çalışmalar var. Bu konudan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaçak yapı ve Parklara izinsiz yapılara asla müsaade etmiyor, bu konudaki duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.