Kuş büyüklüğünde kelebek keşfedildi

Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu kuş büyüklüğünde bir kelebek keşfetti. Yapılan açıklamada, tespit edilen kelebeğin mavi kurdele kelebeği türüne ait olduğu belirtildi.

Keşfedilen kelebek ile ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılar, bu kelebek türüne daha çok Avrupa'da rastlandığını söyledi. Ayrıca ekip, söz konusu kelebek türünün kanat boyunun 110 milimetreye, ön kanat uzunluğunun ise 45 milimetreye kadar ulaşabildiğini kaydetti.