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Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kuş mesajında, "Ülkemiz, tarihinde kıvanç duyduğumuz 30 Ağustos zafer bayramı ile işgalden kurtarılmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin sembolü haline gelen 30 Ağustos’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini daha da sağlamlaştıran bir zafer elde edilmiştir. Tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğini yıkmaya yönelik tüm girişimler milletimizin dirayetli duruşuyla başarıya ulaşamamıştır. 30 Ağustos’ta elde edilen büyük zaferle işgalden kurtarılmış ve adeta uçurumun kenarından dönülmüştür. Bu büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan toprakları düşmandan bütünüyle arındırılmıştır. Milletimizin tarihi, kahramanlık destanları ile doludur. 30 Ağustos devlet ve millet olarak yeniden dirilişimizin sembolüdür. Bu vesileyle bizlere büyük zaferleri kazandıran ve bağımsızlığımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet, ve rahmetle anarken, 30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
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