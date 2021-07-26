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Gündem Kurz'un skandal Türkiye açıklamasına sert tepki
Gündem

Kurz'un skandal Türkiye açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a verdiği cevapta, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasının sonuçlarıyla yüzleşmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:22:00 -
Kurz'un skandal Türkiye açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye’ye yönelik ifadeleri hakkındaki soruya, “Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz” cevabını verdi.

"Türkiye üçüncü ülkelerin yükümlülüklerini devralmayacak"

Sözcü Bilgiç, “Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır. Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin çözümü Türkiye’de aramak yerine Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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