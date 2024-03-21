  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Kurye bu ne biçim paketleme dedi camı devirdi! Tekme tokat kavga çıktı
Sosyal Medya

Kurye bu ne biçim paketleme dedi camı devirdi! Tekme tokat kavga çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 12:59:00 -

İstanbul Esenyurt’ta bir kurye müşteriye götürdüğü yemeği devirince olanlar oldu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta kurye müşteriye götürdüğü yemeği devirdi. Lokantaya geri dönen motokurye çalışanlara "nasıl iş yapıyorsunuz böyle paketleme mi olur?" diyerek bağırıp çağırdı.

Arkadaşlarını da WhatsApp üzerinden organize eden kurye, onları olay yerine çağırınca büyük bir kavga çıktı. Esnafların ve kuryelerin sopalı, yumruklu kavgası böyle görüntülendi.

Erdoğan'ın eski danışmanından Türkiye'yi ayağa kaldıracak Esenyurt uyarısı: Orada bunlar yaşanabilir
Erdoğan'ın eski danışmanından Türkiye'yi ayağa kaldıracak Esenyurt uyarısı: Orada bunlar yaşanabilir

Gündem

Erdoğan'ın eski danışmanından Türkiye'yi ayağa kaldıracak Esenyurt uyarısı: Orada bunlar yaşanabilir


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı
Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı

İSLAM

Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı

Yer Esenyurt! Markette akılalmaz görüntüler! Sen manyak mısın be adam
Yer Esenyurt! Markette akılalmaz görüntüler! Sen manyak mısın be adam

Gündem

Yer Esenyurt! Markette akılalmaz görüntüler! Sen manyak mısın be adam

Yine Esenyurt yine silahlı saldırı: Dükkana mermi yağdırdı
Yine Esenyurt yine silahlı saldırı: Dükkana mermi yağdırdı

Yerel

Yine Esenyurt yine silahlı saldırı: Dükkana mermi yağdırdı

Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler
Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

Gündem

Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23