Kurye bu ne biçim paketleme dedi camı devirdi! Tekme tokat kavga çıktı
İstanbul Esenyurt’ta bir kurye müşteriye götürdüğü yemeği devirince olanlar oldu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.
İstanbul Esenyurt'ta kurye müşteriye götürdüğü yemeği devirdi. Lokantaya geri dönen motokurye çalışanlara "nasıl iş yapıyorsunuz böyle paketleme mi olur?" diyerek bağırıp çağırdı.
Arkadaşlarını da WhatsApp üzerinden organize eden kurye, onları olay yerine çağırınca büyük bir kavga çıktı. Esnafların ve kuryelerin sopalı, yumruklu kavgası böyle görüntülendi.
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