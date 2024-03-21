Kurye bu ne biçim paketleme dedi camı devirdi! Tekme tokat kavga çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kurye müşteriye götürdüğü yemeği devirdi. Lokantaya geri dönen motokurye çalışanlara "nasıl iş yapıyorsunuz böyle paketleme mi olur?" diyerek bağırıp çağırdı.

Arkadaşlarını da WhatsApp üzerinden organize eden kurye, onları olay yerine çağırınca büyük bir kavga çıktı. Esnafların ve kuryelerin sopalı, yumruklu kavgası böyle görüntülendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO