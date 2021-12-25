Kuruyemiş tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Kuruyemişler, kemik ve beyin gelişimine katkı sağlarken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadırlar.

Diyetisyen Hülya Çağatay kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Kuruyemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fındık, fıstık, ceviz, kaju, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır.

Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir. Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır.

Besin İçerikleri

Proteinden zengindirler

Doymamış yağ asidi içerirler

Vitamin ve minerallerden zengindirler

Lif içerikleri yüksektir

Antioksidandan zengindirler

Kuruyemiş yemek kilo aldırır mı?

Kuruyemiş yemeli miyiz veya kuruyemişler bize kilo aldırır mı? Cevap evet, onları yemeliyiz fakat hayır; ölçülü miktarda yersek kilo aldırmazlar. Kuruyemişlerdeki yağlar, çoğunlukla “iyi” yağlardan oluşuyor.