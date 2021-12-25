Kuruyemiş tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?
Kuruyemişler, zengin besin değerleri sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve yağların doğal olarak karşılanmasını sağlamaktadır.
Kuruyemişler, kemik ve beyin gelişimine katkı sağlarken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadırlar.
Diyetisyen Hülya Çağatay kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Kuruyemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fındık, fıstık, ceviz, kaju, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır.
Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir. Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır.
Besin İçerikleri
- Proteinden zengindirler
- Doymamış yağ asidi içerirler
- Vitamin ve minerallerden zengindirler
- Lif içerikleri yüksektir
- Antioksidandan zengindirler
Kuruyemiş yemek kilo aldırır mı?
Kuruyemiş yemeli miyiz veya kuruyemişler bize kilo aldırır mı? Cevap evet, onları yemeliyiz fakat hayır; ölçülü miktarda yersek kilo aldırmazlar. Kuruyemişlerdeki yağlar, çoğunlukla “iyi” yağlardan oluşuyor.