Kuruyemiş kilo aldırır mı?

Kuruyemiş çeşitleri artık diyet listelerinin, özellikle de ara öğünlerin vazgeçilmezi olarak karşımızda.

Kuruyemişler özellikle de yağlı tohumlar oldukça yüksek oranda yağ içerirler. Yağ, kalorisi en yüksek besin ögesidir.

Dolayısıyla miktar olarak gereğinden fazla tüketildiğinde fazla kalori alınacağı için kilo artışına sebep olabilir. Bu yüzden yağlı tohumları ve kuruyemiş çeşitlerini tüketirken günlük yağ alımını sınırlandırmalısınız. Kuruyemiş çeşitlerini kilo almadan diyet listenize nasıl dahil edebilirsiniz.

Kalori aldıran yiyeceklerin arasında sayılmasına, kalori miktarı ve yağ oranı düşük olmamasına rağmen doğru şekilde kullanıldıklarında kuruyemişler artık diyet yapanların dostu haline geldi. Fındık, ceviz, badem, fıstık, antep fıstığı gibi kuruyemiş çeşitleri oldukça yüksek oranda yağ içerir. Yağın en çok kalori getiren besin değeri olduğunu düşünürsek şunu söyleyebiliriz: Kuruyemiş çeşitlerini kontrolsüz şekilde, miktarına dikkat etmeden yediğinizde kilo artışına sebep olmaları şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta yağlı tohumları ve kuruyemiş çeşitlerini diyetinize eklerken günlük yağ alımını sınırlandırmanız ve günlük almanız gereken yağ miktarını geçmemeye dikkat etmeniz.

Kuruyemiş kalorileri ve ideal tüketim miktarları Sağlıklı beslenmede çeşitliliğin önemini düşündüğümüzde kuruyemişlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü kuruyemiş çeşitleri, yani yağlı tohumlar doymamış yağ asitleri, E vitamini ve selenyum minerali gibi önemli besin ögelerini barındırıyor. Elbette her besinde olduğu gibi kuruyemiş çeşitlerinde de miktarın önemi büyük. Gün içinde 15-20 gram kuruyemiş tükettiğinizde günlük gereksinim duyduğunuz besin ögelerinin bir kısmını karşılamış ve yağlı tohumların faydalarından yararlanmış olursunuz. Bu miktarı günde 1 avuç kuruyemiş olarak düşünebilirsiniz. Ortalama 8-10 adet fındık ya da bademi, 1-2 adet tam cevize, 6-7 adet fıstığa ya da 1 tatlı kaşığı sıvı yağa eşdeğer kabul edebilirsiniz. Eğer kilo fazlası olmayan yetişkin bir bireyseniz gün içinde bu miktarlar sizin için yeterli olacaktır. Ancak kilo kaybını hedefliyorsanız günlük ihtiyacınız olan yağ miktarını göz önünde bulundurmalı ve gün içinde aldığınız yağ miktarını azaltarak kuruyemiş tüketiminizi ayarlamalısınız.