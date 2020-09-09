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Aktüel Kuruyan deredeki balık yavruları için seferber oldular
Aktüel

Kuruyan deredeki balık yavruları için seferber oldular

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:08:14 -
Kuruyan deredeki balık yavruları için seferber oldular

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğasever iki arkadaş, Konarı Kanyonu'ndaki kuruyan dere yataklarında yaşam mücadelesi veren balık yavrularını kurtararak dereye bıraktı.

Doğasever Cemil Belder ve Cemal Özbek, Konarı Kanyonu'nda sıcak hava nedeniyle kuruyan dere yataklarında yaşam mücadelesi veren balıkları gördü.

Balıkları kurtarmak için harekete geçen iki arkadaş, taşların arasında oluşan küçük su birikintilerinde mahsur kalan balıkları kurtardı.

Topladıkları balıkları su dolu varilin içine koyan iki arkadaş, daha sonra bunları kaynak suyuyla beslenen dereye bıraktı.

- "Balıkların durumuna seyirci kalamazdık"

Cemil Belder, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sıcakları ve uzun süre yağış olmaması nedeniyle dere yatakları ve kanyonların birçoğunun kuruduğunu söyledi.

Yaşamını bu sularda devam ettiren balıkların durumuna seyirci kalamayacaklarını belirten Belder, "Arkadaşımla elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalıştık. Sıcak hava nedeniyle bazı kanyonlarımız tamamen kurudu. İçerisinde yüzlerce balık mahsur kaldı. İnşallah balıkların hiçbirini burada bırakmadan elimizden geldiğince hepsini kurtaracağız." diye konuştu.

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