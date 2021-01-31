Kuruyan barajın doluluk oranı dikkat çekti

Geçen aylarda son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı, dip seviye düşerek kuruma noktasına geldi. 9 milyon metreküp ile yüzde 3 doluluk oranı seviyesine düşen barajdan kente artık, içme suyu verilmesi sonlandırıldı. Kentin içme suyu yüzde 24 doluluk oranıyla Süloğlu Barajı ile belediyenin açtığı su kuyularından sağlanmaya başlandı. Son günlerde gerçekleşen yağmur ve kar yağışıyla Kayalıköy ile Süloğlu Barajı'nda tehlike sınırı aşıldı.

Meteoroloji verilerine göre aralık ve ocak aylarında Edirne'de metrekareye 344 kilo yağış düştü. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur, barajlar nehir ve göletlerdeki su seviyesini artırdı. Edirne'nin sınırında bulunan Bulgaristan ise aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarını açtı. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak’ta, Tunca Nehri'nde taşkın yaşandı. Taşkın suları, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı ile binlerce dekar arazi sular altında kaldı.

Kasım ayında 9 milyon metreküp ile yüzde 3 seviyesine düşen 144 milyon metreküp hacimli Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi DSİ verilerine göre; 48 milyon metreküpe yükselerek doluluk oranı 10 kat arttı. Yıldız Dağları'ndan ve derelerin beslediği Kayalıköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 3 den, yüzde 30'a yükseldi. Kentin içme suyu ile tarım arazilerini sulayan Süloğlu Barajı'nda kasım ayında 14 milyon metreküp olan su seviyesi 24 milyona çıktı.