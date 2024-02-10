Kurusunu yiyin yaralarınız anında yok olsun! Prof. Dr. Saraçoğlu hiç kimsenin bilmediği şeyi işaret etti! Yanıt verdi

Dutun mucizevi faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Doğal antibiyotik olarak anılan dut, hem kurutularak hem de yaş olarak yenilebiliyor. Yaz meyvesi olan dut içeriğinde bulundurduğu vitamin ve minerallerle insan vücuduna birçok fayda sağlamakta. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun 'Mutlaka tutu böyle tüketin' dediği yöntemi sizler için açıklıyoruz. Yaralarınız anında kapanacak, bir daha hasta olmayacaksınız.

Dut hem kurtulmuş şekilde hem de yaş şeklinde tüketilebilmekte. Yaz aylarında yetişen bu meyvenin sağladığı faydaları duyunca asla bırakamayacaksınız. Lezzetli tadı kadar fayda sağlayan bu meyveyi bu yöntem ile tüketirseniz yaralarınız anında kapanacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sıklıkla kullandığı bu kür tarifi ile bir daha hasta olmayacaksınız. Evde kolayca kendi doğal antibiyotiğinizi üretmiş olacaksınız. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun sıklıkla önerdiği o kür tarifi...

DOĞAL ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜR

Dut hem kurutulmuş hem de yaş olarak tüketilmektedir. Kurutulmuş dut kış aylarında çok fazla tüketilir. Uzun gecelerde çayın yanına mutlaka ikram edilen dut ağzı tatlandırır ve vücuda antibiyotik etkisi vermiş olur. Yaz aylarında dutu dalından taze taze yerseniz direkt olarak doğal bir antibiyotik tüketmiş olursunuz.

KAPANMAYAN YARALARI KISA SÜREDE KAPATI

Dutun özellikleri bunla da bitmiyor. Osmanlı'dan beri kullanılan beyaz tut yaprakları iltihaplı hastalıklara karşı kullanılır ve etkili olur. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır. Özellikle geç kapanan deri yaralarında bu yapraklar kullanılır. Kısa sürede açılan yarayı kapatan beyaz tut yaprakları, kandaki iltihabı da söküp atar.

Dutun faydaları bununla da bitmiyor. Eğer ellerinizde egzama varsa beyaz dut kurusu birebir şifa sağlar. Bazen egzamanın şiddeti öyle bir artar ki eller sürekli çatlar, kanar ve acı verir. Bunun için size İbrahim Saraçoğlu'nun gizli kür tariflerini açıklıyoruz. İşte o yöntemler;

1- EGZAMAYA KARŞI BİRE BİR

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Yarım litre suyu bir tencereye alın ve kaynatmaya verin. İçine bir avuç beyaz dut kurusu atın ve 6 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. 6 dakika dolduktan sonra tencereyi ocaktan indirin, elinizi yakmayacak derecede sıcaklığa gelince egzamalı ellerinizi kabın içerisine koyun ve en az 10 dakika etki ettirin. Bir saat ellerinizi yıkamayın. Bir saat sonra ellerinizi suyla durulayın.



HAFTADA 3 KEZ UYGULAYIN

Haftada üç kez bu uygulama tekrar edilir. Her defasında taze olarak hazırlanması gerekir. Ellerinizi daldırdığınız kabın soğumamasına özen gösterin. Ellerinizi yakmayacak derecede (ılıktan sıcak) ısıda olmasına dikkat edin. Gerekirse tekrar ısıtın. Eğer egzamanız ayaklarınızda veya el bileklerinizdeyse, kaşık veya kepçe yardımıyla egzamalı bölgenin üzerine 10 dakika boyunca sık sık dökün.

2- KANDAKİ İLTAHIBI SÖKÜP ATAR

Bu kür tarifinde de yarım litre suyu tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra içine 5-6 yemek kaşığı beyaz dut kurusu atın ardından 6 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Süre bittikten sonra suyu ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Toplam 25 gün uygulanır ve her defasında taze hazırlanması gerekir.