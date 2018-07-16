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Kurumlar tamam gözler kadrolarda

Kabinenin icraatlarına ivme katacak kurul, konsey ve ofislerin görev ve yetkileri birer birer belirleniyor. Kurumların görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13
Kurumlar tamam gözler kadrolarda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi” mesajı vermişti. Kalın’ın bu mesajının ardından “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile kurumların görev ve yetkileri yeniden belirlenmesinin yanı sıra yeni kurumlar da oluşturuldu.

ŞİMDİ ‘İCRAAT’ ZAMANI

Ekonomi odaklı kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinin açıklanmasıyla Başkanlık Yönetim Sistemi’nin ‘icraat dönemi’ resmen başlayacak. Özellikle, “İhracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların atılması”, “Tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair mekanizmanın oluşturulması” ve “Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi konusunda ilgili bakanların bir araya gelmesi” konularında toplantı trafiği artacak.

TMSF ‘KÜLLİYE’YE BAĞLANDI

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ‘icraat’ın ilk adımı da atılmış oldu.

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı; Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirildi.

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), PTT AŞ, DSİ, TAEK, TSE, TÜRKPATENT ve TÜBİTAK gibi pek çok kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

EPDK’YA YENİ ATAMALAR YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkanlığı’na Zekeriya Gökşenli atandı. Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli’nin atanmasına karar verildi.  Ayrıca, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13
  1. EFDK
  2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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