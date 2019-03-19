Kurum’dan Kars’a millet bahçesi sözü

Kars’ta ‘Cumhur İttifakı’nın adaylarıyla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “AK Parti iktidarları döneminde Kars’a 11 milyar liralık yatırım yapıldı. Bunlardan 2 milyarını da bakanlık olarak biz yaptık. Yatırımlar aynı kararlılıkla hızla devam ediyor” dedi. Türkiye’deki 81 ile millet bahçesi projesi uygulayacaklarını anımsatan Kurum, “Bu çerçevede kişi başı yeşil alan miktarını her şehrimizde artırmak istiyoruz ve Türkiye ortalamasını 15 metrekareye çıkaracak bu çalışmayı kararlı ve hızlı bir şekilde tüm Türkiye’de yapıyoruz. Kars’a da bir millet bahçesi yapma sözüyle hareket ediyoruz. Eski devlet hastanesinin olduğu alanı Kars’ımıza millet bahçesi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.