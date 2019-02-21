0553 313 94 23

Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü sağladık

Gaziantep'te katıldığı programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık" açıklamasında bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:44
Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılından bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünün sağladığını belirterek, “Hedefimiz, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak” dedi.

Gaziantep’teki “Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtım Programı’na katılan Bakan Kurum, Gaziantep’te belediyelerin çiftçilerin gönlüne girdiğini dile getirerek kentte gönül belediyeciliği örneğinin net şekilde gösterildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu anımsatan Kurum, şöyle konuştu: “Bunların büyük çoğunluğu bizim bakanlığımızı kapsıyor. Hakkaniyet ve gönül rızasını gözeterek tüm şehirlerimizin geleceğini düşünerek yapılması gerekenler üzerinde çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki kalemlerden biri de kentsel dönüşümdü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kartal’da 21 canımız gitti. Hepimiz çok üzüldük. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz, 5 yılda 15 milyon konutun dönüşümünü sağlamak.

“Şehirlerimiz daha planlı büyüyecek”

Ülke genelinde çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini bildiren Kurum, bu konuda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, “Bundan sonra şehirlerimiz daha planlı büyüyecek, gelecek kuşaklara daha düzenli şehirler bırakacağız” ifadesini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilerin adeta göz bebekleri olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklenmesine yönelik yaptıkları çalışmaların artık Türkiye’ye model olduğunu söyledi. Şahin, gönül belediyeciliğini benimsemiş anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçilere nohut tohumu dağıttı.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:44
  1. Gaziantep
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtım Programı
  4. gönül belediyeciliği
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Kentsel Dönüşüm Seferberliği
  7. Kentsel Dönüşüm
  8. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
  9. Vali Davut Gül
  10. nohut tohumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Düzce Belediyesi meclis üyelerini tanıttı
    1. MHP Düzce Belediyesi meclis üyelerini..
    2. Sevimli köpek törene damgasını vurdu
    3. Adanalı kadınlar lezzetin sırlarını..
    4. Antalya Bisiklet Turu
    5. Osman Ertuğrul Çetin kimdir? Osman..
    6. Anadolu Ünviversitesinde çocuklar..
    7. DSP’li adaydan CHP’li adaya itiraz
    8. Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam..
    9. "Evladımıza tacizci diyen alçaklar..
    10. Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi
    11. UEFA'dan, Barış Telli paylaşımı
    12. Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri..
    13. Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projeyi..
    14. Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş..
    15. Büyükşehir’in atletizm takımı Türkiye..
    16. Maltepe’de bir kişi restorant..
    17. Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın..
    18. İzmit’te 450 kadına daha sağlık..
    19. İstanbul’da sahte enerji içeceği..
    20. Muratpaşa’da Sanat Var’da Mart..
    21. İP Mersin’de adaysız kaldı
    22. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    23. Trabzon'da kültür sanat
    24. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    25. FETÖ'cü Kadir Gültepe'nin cezası belli..
    26. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    27. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    28. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    29. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    30. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı