Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılından bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünün sağladığını belirterek, “Hedefimiz, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak” dedi.

Gaziantep’teki “Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtım Programı’na katılan Bakan Kurum, Gaziantep’te belediyelerin çiftçilerin gönlüne girdiğini dile getirerek kentte gönül belediyeciliği örneğinin net şekilde gösterildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu anımsatan Kurum, şöyle konuştu: “Bunların büyük çoğunluğu bizim bakanlığımızı kapsıyor. Hakkaniyet ve gönül rızasını gözeterek tüm şehirlerimizin geleceğini düşünerek yapılması gerekenler üzerinde çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki kalemlerden biri de kentsel dönüşümdü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kartal’da 21 canımız gitti. Hepimiz çok üzüldük. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz, 5 yılda 15 milyon konutun dönüşümünü sağlamak.”

“Şehirlerimiz daha planlı büyüyecek”

Ülke genelinde çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini bildiren Kurum, bu konuda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, “Bundan sonra şehirlerimiz daha planlı büyüyecek, gelecek kuşaklara daha düzenli şehirler bırakacağız” ifadesini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilerin adeta göz bebekleri olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklenmesine yönelik yaptıkları çalışmaların artık Türkiye’ye model olduğunu söyledi. Şahin, gönül belediyeciliğini benimsemiş anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçilere nohut tohumu dağıttı.