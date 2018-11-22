Kurum, 3.6 milyar liralık Bakanlık bütçesini sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Kurum, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte TOKİ, Emlak Bankası, Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüklerinin bağlanmasıyla bakanlığın yeniden yapılandığını söyledi.

Kanal İstanbul

Kurum, “2019 Yılı Bütçe Teklifinde, Bakanlığımız bütçesi 2 milyar 573 milyon 286 bin lira, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ise 1 milyar 113 milyon 861 bin lira olarak belirlenmiştir” bilgisini verdi.

Açıklamalarında bakanlığın çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nde yatay mimarinin esas alınacağını belirterek, “İnsan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır” dedi.

Bakan Kurum, ülke genelinde 592 bin adet konut ve işyerini “riskli yapı” statüsünde yenilemeye başladıklarını, bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımının sağlanarak, inşaatlarına başlandığını belirtti.

45 bin arazi satıldı

Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin ise “Hazineye ait tarım arazilerinin satışında ise 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet arazinin 782 milyon lira bedel üzerinden satışını gerçekleştirdik ve 267 milyon lirasının tahsilini bugün itibarıyla yapmış durumdayız” dedi.