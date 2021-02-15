Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! "Malhun Hatun" diziye dahil oldu
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Dizinin yeni tanıtımında bomba bir gelişme yaşandı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Osman Bey'in ikinci eşi olan "Malhun Hatun" karakterinin diziye dahil olduğu görüldü. Osman Bey ve Bamsı Bey'i Nikola'nın pususundan kurtaran Malhun Hatun'un "Yalnız değilsin Osman Bey!" sözleri tanıtıma damga vurdu.
Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle 17 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.