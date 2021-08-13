Kuruluş Osman’ın yıldızı Yıldırım Beyazıt’ı oynayacak
İzleyicisiyle buluşturduğu dizi projeleriyle son yıllarda başarı üstüne başarı yakalayan TRT1’de yepyeni bir tarihi dizi daha başlıyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu projeleriyle milyonlarca seyirciye ulaşan TRT1, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli adlı dönem dizisini yeni sezonda yayına almaya hazırlanıyor.
Kuruluş Osman’da oynadığı Salvador karakteriyle farklı bir soluk kazandıran Latif Koru, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisine transfer edildi. Dünyanın birçok ülkesinde de yankılarını hissettiren Kuruluş Osman dizisinin yanı sıra Payitaht Abdülhamid’de de kameralar karşısına geçen Latif Koru’nun transfer gelişmesi takipçilerini sevindirdi.
Tekden Film imzasıyla TRT1’de sayılı günler sonra yerini almaya hazırlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli yapımında rol alacak Latif Koru, ‘’Yıldırım Beyazıt’’ karakteriyle seyircisinin karşısına geçecek.