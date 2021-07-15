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Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Kendimi zor tutuyorum
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Kendimi zor tutuyorum

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisini oynayan Cüneyt Arkın, 'Ustalar Saygı' gecesinde duygusal anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:02:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Kendimi zor tutuyorum

Büyükçekmece'de düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın ağırlandı.

Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı.

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt ArkınFilmi' gösterimi yapıldı.

83 yaşındaki sanatçı, 1968 yılından beri hayatında olan eşi Betül Cüreklibatır ve 45 yaşındaki oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip, filmi izledi.

Cüneyt Arkın'dan duygusal anlar

Sergide; rol aldığı Yeşilçam filmlerinin afişleri, nostaljik fotoğrafları ve gazete kupürleri yer alan Cüneyt Arkın, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Usta oyuncu, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" ifadelerini kullandı.

"Kendimi zor tutuyorum"

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım. Oğlum da burada. Zor tutuyorum kendimi, çok duygulandım" dedi.

Betül Cüreklibatır, "Kişilikli, karakterli bir insan yani çok çalıştı. Çok azimli, çok hırslı. Kolay bir iş değil film çekmek, çok zordu. Yokluklar içinde film çektiler ama severek yaptılar işlerini. Hep ayrı geçirdik hayatımızı. Çünkü bu kadar filmi elde etmek kolay bir şey değildi. Ne bayram bildik, ne seyran bildik. Bu benim fedakarlığım biraz" şeklinde konuştu.

Twitter'a tepki 

Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulunmuştu.

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