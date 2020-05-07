Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne

Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanına "Türk kasırgada sönmez bir kıvılcım gibidir, tek bir şulesi tüm cihanı tutuşturmaya yeter!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 20. bölümde neler oldu?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak uyandırdı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”

21.bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 13 Mayıs tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 21. bölüm fragmanında Dündar'ın arabada getirilmesi ve Batur'un Osman Bey'e kılıç çekmesi dikkat çekti.