  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman’ın oyuncusu sanat dünyasındaki pisliği anlattı! ‘Cuma namazına gittiğim için…’
Medya

Kuruluş Osman’ın oyuncusu sanat dünyasındaki pisliği anlattı! ‘Cuma namazına gittiğim için…’

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Samsa Çavuş rolünü oynayan oyuncu İsmail Hakkı Ürün sanat dünyasındaki İslamofibiyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 14:08:00 - 2022-02-20 14:16:54

Kuruluş Osman'da 'Samsa Çavuş' rolünü oynayan İsmail Hakkı Ürün sanat dünyasındaki İslamofibiyi anlattı.

Sektörde Müslümansanız tutunmanız zor sizi istemezler” diyen Ürün, cuma namazına gittiği için birçok işini kaybettiğini ifade etti.

Ürün, "Ben Müslüman'ım demek fazla işine gelmez oradaki insanların. Biraz fazla yumuşak, fazla esnektir bizim sektörde insanlar maalesef." diye konuştu.

Aynı zamanda ünlü oyuncu, diğer dinlere mensup oyuncuların herhangi bir baskıya ve dışlanmaya maruz kalmadıklarını da belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay