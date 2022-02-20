Kuruluş Osman’ın oyuncusu sanat dünyasındaki pisliği anlattı! ‘Cuma namazına gittiğim için…’

Kuruluş Osman'da 'Samsa Çavuş' rolünü oynayan İsmail Hakkı Ürün sanat dünyasındaki İslamofibiyi anlattı.

“Sektörde Müslümansanız tutunmanız zor sizi istemezler” diyen Ürün, cuma namazına gittiği için birçok işini kaybettiğini ifade etti.

Ürün, "Ben Müslüman'ım demek fazla işine gelmez oradaki insanların. Biraz fazla yumuşak, fazla esnektir bizim sektörde insanlar maalesef." diye konuştu.

Aynı zamanda ünlü oyuncu, diğer dinlere mensup oyuncuların herhangi bir baskıya ve dışlanmaya maruz kalmadıklarını da belirtti.