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Medya Kuruluş Osman’ın kardeş dizisi bomba gibi geliyor!
Medya

Kuruluş Osman’ın kardeş dizisi bomba gibi geliyor!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dönem dizisi Destan, Kuruluş Osman dizisinin kardeşi olarak görülüyor. 8. Yüzyılda geçen hikayede sakat Han oğlu Batuga ile Akkız’ın maceraları yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 09:46:00 - 2021-09-12 09:55:18
Kuruluş Osman’ın kardeş dizisi bomba gibi geliyor!

Batuga rolünü çok güçlü adaylar arasından sıyrılarak elde eden isim Edip Tepeli oldu… Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer olarak izlediğimiz oyuncu, bu rol ile kariyerinde çok ciddi bir sıçrama yapabileceği söyleniyor.

Orta Asya’da geçecek hikayeye uygun bir ortam oluşturulması için yoğun bir çaba harcanıyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı olan Mehmet Bozdağ, yeni dizi için de büyük bir prodüksiyona imza atacak.

atv ekranında Kuruluş Osman dizisine bir kardeş dizi geliyor ve Bozdağ Film adına da yeni proje yeni bir sınav anlamı taşıyor..

Dizi ekibinin ön çekimler yaparak ciddi bir eğitimden geçtiği de kulislere yansıyan bilgiler oldu… Destan dizisi heyecanı önümüzdeki günlerde çekimlerin başlaması ile birlikte daha da çok artacak.

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