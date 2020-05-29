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Medya

‘Kuruluş Osman’ın ‘Dündar Bey’i dizinin sırrını açıkladı

Çarşamba akşamları ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’da ‘Dündar Bey’i canlandıran Ragıp Savaş, dizinin başarısının sırrı hakkında konuştu. Savaş "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. İyi bir senaryonun, iyi oyuncu kadrosunun ve iyi reji ekibinin etkisi çok büyük" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:42:00 -
‘Kuruluş Osman’ın ‘Dündar Bey’i dizinin sırrını açıkladı

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'da canlandırdığı 'Dündar Bey' karakteriyle adından bahsettiren Ragıp Savaş'la dizinin başarısının sırrını açıkladı.

Sabah’a konuşan Savaş şunları söyledi;

Son zamanlarda tarihi diziler çok revaçta. 'Diriliş' gibi başarılı bir işten sonra 'Kuruluş Osman'ın da bu başarıyı yakalaması çok önemli. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir, ben bu başarıyı öncelikle iyi bir senaryo, iyi bir oyucu kadrosu ve tabii ki iyi bir reji ekibi olmasına bağlıyorum. Çok meşakkatli bir iş dönem dizisi çekmek... Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın büyüklük ve donanım açısından sayılı bir platosunda, böyle bir prodüksiyonda olmak her oyuncu için büyük bir keyif elbette. Her projede farklı bir tip yaratmak zorundasınız; bu yüzden ben de, ailem de artık çok yadırgamıyoruz. Ben çok peruk, takma sakal ya da takma bıyık kullanmaktan hoşlanmıyorum. Eğer televizyondaki karakter, tiyatroda oynadığım karakterle tip olarak zıt değilse, kendi sakalımı ya da saçımı kullanmayı tercih ediyorum.

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