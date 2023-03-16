Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i set ortamını böyle anlattı

Çarşamba akşamları ATV ekranında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit bulunuyor. Ayrıca sonradan hikayeye katılmasına rağmen Yıldız Çağrı Atiksoy da sanki ilk günden bu yana projede varmış gibi sahiplenme ortaya koydu.

Kuruluş Osman dizisi, dördüncü sezonunda da güçlü reytingler alan ve çarşamba akşamları reytinglerde bir numaradan inmeyen bir yapım. Bu önemli başarının altında ise büyük bir emek, azim ve detaylara çok dikkat etmek yatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecini anlatan dizide savaşçı karakteri ile dikkat çeken Boran Alp’i oynayan kişi Yiğit Uçan set ortamını anlattı.

2012 yılından bu yana sektörde bulunun oyuncu, Filinta projesindeki Ejder karakteri ile dikkat çekmişti.

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Söz, Mehmetçik Kutül Amare ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projelerinde rol alan oyuncu, 2019 yılından bu yana da Kuruluş Osman için ter döküyor.

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Rolüne hazırlık süreciyle ilgili detaylar paylaşan oyuncu, oynadığı karakterin ortaya çıkması için kostüm ve makyaj konularında büyük zaman harcıyor. Sete ilk gittiğinde kostümlerini giyen Yiğit Uçan, ardından da makyajda uzun zaman geçirerek karakterin imajına bürünüyor.

Oyuncu, “Çok eğleniyoruz, çünkü genelde sabahın ilk saatleri oluyor. İşe başlamadan önce bu işlemleri yapıyoruz” diye konuştu.

Oyuncu arkadaşlarının yanı sıra set arkasında birçok kişinin emek verdiğini ve herkes ile iyi anlaştıklarını anlatan Uçan, onlarla iyi bir ortam oluşturmanın da kendilerine enerji kattığını ifade etti.

Oyuncu aksiyon sahnelerinin çekimlerinin arka planında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Genelde çektiğimiz aksiyon sahnelerinde herhangi bir yara veya uzun süren bir savaş sahnesi ise duruma göre vücut, el, kostüm kirletmesi oluyor. Bütün hazırlıklar bitip de ayna da kendimle baş başa kalmak Boran’a geçmemde büyük pay sahibi oluyor. Platoya girdiğinizden itibaren dış dünya ile bağınızı kesiyorsunuz. Doğal olarak atmosfer sizi onun içine itiyor. Bir de tabii 4. yılım ve aynı karakteri aynı heyecan ile oynamak da çok başka bir durum."