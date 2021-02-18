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Medya Kuruluş Osman'ın 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kefere nerde başını gösterirse orda ezeceğiz" diyen Osman Bey'in Malhun Hatun hakkında "Tam bir bey kızı" demesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 08:29:00 -

Kuruluş Osman’ın 47. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak uyandırmaya devam ediyor.

Kayı Obası'nda Papa'nın ajanı olarak duran İdris yani gerçek ismiyle David kendini yavaş yavaş açık etmeye başladı. Osman Bey beklenmedik bir hamle yaparak David'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak üzere Bamsı Bey ile onun yanında dikkat çeken bir havadis paylaştı. Targun Hatun'un ölümü sonrası Göktuğ Kumanların başına geçmek için oradan ayrıldı. Gündüz Bey pusuya düşen herkesi tek tek kurtardı. Flatyos ve tekfur Nikola ise planlarının çöküşünü izledi.

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