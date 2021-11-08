Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 70. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 70. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.
Tanıtıma Osman Bey'in "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir" sözleri damga vurdu. Aksiyon dolu yeni tanıtımda İnegöl tekfuru Nikola öncülüğündeki Bizans kuvvetlerinin Osman Bey ve alplerine yolda pusu kurarak saldırdığı görüldü.
Kuruluş Osman 70. bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.