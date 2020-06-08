Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!" sözleri damga vurdu.

Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni tanıtımında heyecan yine dorukta! Tanıtımda Sıddık'ın şehit olduğu görüldü. Balgay ve Sofia ise Osman Bey'e karşı ittifak yaparak birlik oldu. Moğol ordusu da Kayı Obası'nı yoketmek için saldırıya geçti.