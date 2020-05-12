Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 21. bölümünde heyecan giderek artacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Dizinin yeni bölümünde Bamsı okla vuruluyor. Ağır yaralanan Bamsı'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Diğer yandan ise Osman Bey'ı tutsak alan Balgay'ın "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin mi Osman?" sözü dikkat çekiyor.

Osman Bey, "Süleyman Şah'ın evlatlarından çektiğiniz kadar hiç kimseden çekmediniz. Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördün" sözleriyle meydan okuyor. Ancak Balgay aralarında anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Osman Bey'i iple ağaca asarak idam etmeye çalışıyor.

Diğer taraftan ise Dündar harekete geçiyor. Dündar'ın "Bizim devrimiz başlamıştır. Gündüz ve yardakçıları için güneş bugün son kez batacaktır" sözleri dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman'ın 20. bölümünde neler yaşandı?

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yandırdı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

Osman Bey'in planı ne?

Dündar, Zöhre ve Aygül, Alişar'ın konağına giderken Osman Bey ve alpleri tarafından alıkonuldu. Osman Bey, Dündar'a geçmiş günahlarının bedelini ödeyeceğini söylerken, Aygül'e ise tüm gerçekleri anlattı. Osman Bey, "Aygül… Sana o niyetle bakmadım deyu beni yaban belleme… Sevdana karşılık vermedim deyu bana kin gütme… İçinde harladığın bu öfke ataşı istikbalini yakacak… Alişar senin uzaktan gördüğün gibi yiğit bi adam değildir. Seni kullanmak ister… Ben, buna mani olmak dilerim…" sözleriyle Aygül'ü teskin etti.

Dündar gerçeklerle yüzleşecek mi?

Osman Bey'in "Emmim bunca hatasına rağmen, benim kanımdır canımdır. İçine düştüğü gafletten onu uyandırmak isterim. Alişar'la emmimi yüzleştirmek isterim… Bunu da ancak senin yardımınla yapabilirim. Hakikatle yüzleşmeye gücün var mı?" sözleriyle Aygül'e planını açıkladı.

Aygül, Osman Bey'in planına iştirak edecek mi? Dündar, Zöhre alplerin elinden kurtulabilecek mi? Alişar, Osman Bey'in düğün konvoyunu alıkoyduğunu öğrenince ne yapacak?

Kongar gerçekleri öğreniyor

Ağabeyi Konur Alp'in ısrarlı çabasıyla çocuk yaşta Moğollar tarafından esir alındığını ve aslen Türk olduğunu fark eden Kongar, büyük bir aydınlanma yaşadı. Konur Alp'in gerçekleri ortaya çıkaran ahitnameyi vermesiyle, Kongar da gerçekleri kabullendi. Annesini ve çocukluğunu hatırlayan Kongar, ağabeyine "Her şey bir bir gelir aklıma… Obamız… Anamız… Moğolların ettikleri" diyerek geçmişini kabul etti.

Kelime-i Şahadet getirdi

Balgay'dan intikam almak için yemin eden Kongar, ağabeyinin "Heba olan bunca sene, özünden uzak geçen seneler ancak tövbe ile abdestin nuru ile geri gelir… İmdi ikrar edesin…" sözleri üzerine kelime-i şahadet getirerek aslına rücu etti.

Kongar, Osman Bey'in Moğollara karşı mücadelesinde hangi kilit rolü oynayacak? Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı ne kadar sürecek? Kongar'ın Göktuğ olarak yanlarında yer almasına diğer alpler nasıl tepki verecek?