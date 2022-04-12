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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 90. Bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!" sözleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 14:46:00 - 2022-04-12 14:46:45

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman, 90. bölümüyle 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.10’da ATV ekranlarında olacak.

Dizinin merakla beklenen tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!" sözleri damga vurdu.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni tanıtımı "1299" vurgusuyla dikkat çekti.

Tanıtımda oğulları Aleaddin ve Orhan'a İnegöl Kalesi'ni gösteren Osman Bey, cihan hakimiyetine giden hedeflerini iki evladıyla paylaştı.

Oğullarına seslenen Osman Bey, "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız. Ne seferimiz bitecek ne cengimiz bitecek" dedi.

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