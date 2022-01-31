Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kılıçların çekildiği yeni bölümde, Osman Bey'in Vezir Alemşah'la dövüştüğü sahne, heyecanı katbekat artırdı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 2 Şubat Çarşamba akşamı 80. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 80. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Gündüz Bey, Harmankaya Kalesi'nin bundan sonra Kayı'nın mülkü olduğunu söyler.

Bunu duyan Nikola, Vezir Alemşah'a, ''Benim kalemi Gündüz'e verdin Vezir!'' diye hesap sorarken Vezir Alemşah, ''Oba kaleden daha kıymetlidir'' şeklinde yanıt verir. Selcan Ana'nın şehadet getirdiği görülen fragmanda, Bala Hatun'un ''Hayır Ana'' deyip gözyaşı dökmesi yürekleri burktu.

Vezir Alemşah'ın Osman Bey'e söylediği, ''Beni öldürerek hainliğini cümle aleme kanıtlamış olacaksın.'' sözleri dikkati çekerken Osman Bey, Vezir Alemşah'ı kılıçtan geçirir.

79. bölümde neler oldu?

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır?

Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır. Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır.

Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.