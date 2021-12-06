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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 74. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:17:00 - 2021-12-06 23:17:57

ATV'nin reyting rekorları kıran tarih dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı dizinin merakla beklenen 74. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Hepsinin vakti gelecek" sözleri damga vurdu.

Tanıtımda Nikola'ya esir düşen Turgut Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu olurken Osman Bey'in yeni düşmanı Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası'na geldiği görüldü.

Kuruluş Osman heyecan dolu 74. bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak

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