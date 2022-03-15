Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Turgut Bey'in feryadı yürekleri sızlattı

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 16 Mart Çarşamba akşamı 86. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 86. bölümünden heyecanı arşa çıkaran bir fragman daha yayınlandı. Yeni tanıtımda Mari'nin zehirlendiği görüldü.

Mari'yi iyileştirmesi için Kumral Abdal'a götüren Turgut Bey, ''Bana bir şey diyesin'' diyerek çare ararken Kumral Abdal, "Yapacak bir şey yoktur, Turgut Bey!'' dedi. Mari'nin kurtulamayacağını ve öleceğini öğrenen Turgut Bey'in feryadı ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan zehirin Gündüz Bey'in çadırından çıktığı iddia edilince Turgut Bey, Osman'ı karşısına aldı ve ''Senin ağabey dediğin bu adam benim hatunumu aldı!'' diyerek Gündüz Bey'i karnından hançerledi.