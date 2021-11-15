Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 71. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 71. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Taştan kaleler, zırhlı askerler! Hiçbiri benim gazabımdan sizi koruyamaz!" sözleri damga vurdu.
Gonca Hatun'un şehadeti sonrası Osman Bey ve alpleri intikam için harekete geçti. Öte yandan Osman Bey ve Turgut Bey arasında yaşanan çarpışma dikkat çekti.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.