Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından büyük bir ilgiyle takip edilen ve yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede büyük bir hayran kitlesi olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin Alişar Bey’i Saruhan Hünel, diziden ayrıldıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Klass Dergisi’ne kapak olan Hünel, dizinin 25 ülkeye birden satıldığını hatırlatarak, “Bu 25 ülkedeki insanın yüzde 10’u sizi seyretse yüz milyonlarca insana ulaşırsınız.”dedi.

Bu durumun Türkiye hakkındaki olumsuz algıları bir bir yıkacağını belirten Ünel, “En büyük propaganda dizi veya filmle yapılır” diye konuştu.

Kuruluş Osman’dan bir süre önce ayrılan Hünel, yeni projelere bakacağını belirtti.