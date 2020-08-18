  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumun Türkiye hakkındaki olumsuz algıları bir bir yıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:16:00 -
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından büyük bir ilgiyle takip edilen ve yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede büyük bir hayran kitlesi olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin Alişar Bey’i Saruhan Hünel, diziden ayrıldıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Klass Dergisi’ne kapak olan Hünel, dizinin 25 ülkeye birden satıldığını hatırlatarak, “Bu 25 ülkedeki insanın yüzde 10’u sizi seyretse yüz milyonlarca insana ulaşırsınız.”dedi.

Bu durumun Türkiye hakkındaki olumsuz algıları bir bir yıkacağını belirten Ünel, “En büyük propaganda dizi veya filmle yapılır” diye konuştu.

Kuruluş Osman’dan bir süre önce ayrılan Hünel, yeni projelere bakacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı
Gündem

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya, darbe girişiminde 143. Filo'dak..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı