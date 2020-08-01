'Kuruluş Osman'da özlem sona eriyor' diyerek duyurdu! O isim resmen diziye katılıyor

27 bölüm yayınlanan ilk sezonuyla başarısını kanıtlayan Kuruluş Osman, 2. sezonda da ekranın en iyi yapımlarından birisi olacağını gösterdi. Diriliş Ertuğrul ile kıyaslandığında biraz daha geliştirilmesi gereken Kuruluş Osman’a yeni katılacak isimlerin de yapıma güç vermesi bekleniyor.

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisine katılması da yapımı önemli ölçüde olumlu yönde etkileyecek. Akşam gazetesi yazarlarından Barış Kocaoğlu da dizi ile birlikte Cüneyt Arkın gibi usta bir aktörü özleyenlerin de bu özlemlerini gidereceklerini belirtti.

Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman’a gelmesinin bir önemli artısı da yeni nesillerin usta aktörü daha yakından tanımalarını sağlayacak olması. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın dizide Aksakallılar’ın reisi olarak yer alacak.

Barış Kocaoğlu düşüncelerini şu sözlerle belirtti: “Cüneyt Arkın’ın ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna gireceğini duyduğumda o kadar sevindim ki.

Türk Sineması’nın en usta oyuncularından biri o. Ben Yeşilçam’ın tüm filmlerini eksiksiz defalarca izlemişimdir.

Ama yıllar sonra tekrar televizyonda görmek büyük şans. Hem bizim için hem de yeni nesil için.

Diziye o kadar fark katacağından eminim ki; iyi olan reytingler umuyorum ki daha da iyi olacak.